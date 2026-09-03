В Подмосковье вынесен приговор по делу о смертельном избиении футболиста Арсения Ерошевича

Вынесен приговор по делу о смертельном избиении футболиста Арсения Ерошевича в Подмосковье. Фигуранты получили от 8,5 до 11 лет лишения свободы.
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