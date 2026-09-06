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АвтоИдеи

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Собственный автомобиль при пробеге 5 тысяч в год: роскошь, свобода или ошибка?

Собственный автомобиль при пробеге 5 тысяч в год: роскошь, свобода или ошибка?

Принято считать, что главный расход автовладельца — это топливо. Мы сравниваем расход бензина, дизеля или электричества, прикидываем, сколько придётся тратить на заправках, и часто именно на этом основании решаем, какую машину покупать.

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