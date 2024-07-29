В Тульской области пресечена атаки БПЛА

Пострадавших в результате атаки нет, однако повреждён пустой резервуар газокомпрессорной станции.Ночью 29 июля в Тульской области пресечена атака БПЛА на один из объектов топливно-энергетической инфраструктуры.
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