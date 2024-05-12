«От любви к женщине родилось всё прекрасное на земле»

В Театре Вахтангова премьера – по рассказам Горького из цикла «По Руси» Из 29 рассказов, написанных Максимом Горьким в 1912-1917 годах и объединённых в цикл «По Руси», в Театре Вахтангова инсценировали не больше десятка.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии