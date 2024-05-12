Нина Катаева
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Нина Катаева

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«От любви к женщине родилось всё прекрасное на земле»

«От любви к женщине родилось всё прекрасное на земле»

В Театре Вахтангова премьера – по рассказам Горького из цикла «По Руси» Из 29 рассказов, написанных Максимом Горьким в 1912-1917 годах и объединённых в цикл «По Руси», в Театре Вахтангова инсценировали не больше десятка.

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