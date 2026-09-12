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Воронежские новости

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Город, который шепчет тайны: самые известные легенды Воронежа

Город, который шепчет тайны: самые известные легенды Воронежа

Ко Дню города мы собрали самые известные воронежские легенды — не выдумки, а реальные истории, которые публиковали местные газеты, обсуждали в милиции и передавали из уст в уста десятками лет.

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