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    удалять надо с ссылкой на другой сайтБывший повар сове...
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    Что-то совсем не хочется такое приготовить. Чтобы только пахло мясом.😜Бывший повар сове...

Антироссийские санкции загнали британцев в кредитную кабалу

Антироссийские санкции загнали британцев в кредитную кабалу

Массовый рост заимствований денежных средств по кредитным картам выявлен в Великобритании. Население чаще влезает в долги из-за растущей инфляции на фоне санкций, принятых против Российской Федерации, пишет обозреватель The Guardian Филипп Инман.

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