Антироссийские санкции загнали британцев в кредитную кабалу

Массовый рост заимствований денежных средств по кредитным картам выявлен в Великобритании. Население чаще влезает в долги из-за растущей инфляции на фоне санкций, принятых против Российской Федерации, пишет обозреватель The Guardian Филипп Инман.
Массовый рост заимствований денежных средств по кредитным картам выявлен в Великобритании. Население чаще влезает в долги из-за растущей инфляции на фоне санкций, принятых против Российской Федерации, пишет обозреватель The Guardian Филипп Инман.
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