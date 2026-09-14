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FiNE NEWS

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Самолет с известным певцом загорелся после жесткой посадки в Парельяс

Самолет Cessna 550 Bravo, на борту которого находился известный бразильский певец Рей Вакуэрте вместе с командой, загорелся после жесткой посадки в городе Парельяс.

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