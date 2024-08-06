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Bloomberg уволил репортера после преждевременной публикации новости об обмене заключенными

Bloomberg уволил журналистку за преждевременную публикацию статьи об освобождении заключенных в рамках обмена между Россией и странами Запада, пишет CNN со ссылкой на служебную записку главреда агентства Джона Миклтвейта.

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