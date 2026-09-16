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Четверть населения Испании находится за чертой бедности из-за аренды жилья

Четверть населения Испании находится за чертой бедности из-за аренды жилья

Почти четверть населения Испании оказалась бы за чертой бедности после оплаты аренды жилья, сообщил Фонд прикладных экономических исследований (Fedea) 16 сентября на официальном сайте.

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