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Премьер-лига. Женщины. Курское «Динамо» примет «Надежду», МБА сыграет с УГМК и другие матчи

В пятницу, 24 ноября, в рамках регулярного чемпионата женской Премьер-лиги состоятся четыре матча. Курское «Динамо» примет оренбургскую «Надежду», столичная МБА дома сыграет с УГМК из Екатеринбурга.

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