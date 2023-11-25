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ЭНЕРГИЯ ДНЯ 26 ноября 2023 года

Энергетический прогноз на сегодня, двадцать шестое ноября две тысячи двадцать третьего года. Числовой код 1226 = Быть в моменте «здесь и сейчас», не пережевывая Прошлое и не фантазируя о Будущем – это и есть осознанность = В танце проявляется связь Духа с телом.

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