ЭНЕРГИЯ ДНЯ 26 ноября 2023 года

Энергетический прогноз на сегодня, двадцать шестое ноября две тысячи двадцать третьего года. Числовой код 1226 = Быть в моменте «здесь и сейчас», не пережевывая Прошлое и не фантазируя о Будущем – это и есть осознанность = В танце проявляется связь Духа с телом.