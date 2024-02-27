Сыновья Канделаки и Круга стали первыми участниками шоу «Новая Фабрика звезд»

Сын телеведущей Тины Канделаки (Лео) и наследник легендарной звезды шансона Михаила Круга (Александр) успешно прошли кастинг и перебрались в резиденцию «Звездного дома», где будут соперничать за победу в реалити-шоу «Новая Фабрика звезд» на канале ТНТ.