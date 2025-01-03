Сейчас любой скажет, как президенты США и России будут договариваться и на чем сговорятся — но всё окажется не так Чем ближе 20 января — день вступления Дональда Трампа в должность президента США, тем больше разговоров и домыслов о том, как он будет разруливать украинскую проблему, которую многие считают главным конфликтом современности.
Трамп — Путину: «А не хотите просто купить Запорожье и Херсон?»
Комментарии
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МВ
Мстислав Водяной
Аналитиков и предсказателей развелось, как блох на собаке. Засрали весь интернет своими аналитическими предсказаниями. А ещё больше развелось писак, которые эти прогнозы публикуют пачками. А по большой сути и те и другие просто никчемные бесталанные людишки.
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16 час.
S
Serg
Поменьше бы Линдерманов в России- почище был бы воздух.
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11 час.
АМ
Алиса Майская
Что за фигню я сейчас прочитала?..
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7 час.
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