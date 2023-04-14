Этот таинственный мир

73 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Воробей
    Квантовая физика очень удобное средство для Творца, чтобы прятать Себя от тех, кому о Нём знать не нужно для Дела. Тв...Невозможность сме...
  • Геннадий Блинов
    Хочется напомнить этим учёным: критерий истины --практика!!!Ученые: лучшее ме...
  • людмила коптякова
    Красивый какой дракончик.Настоящий летающи...

Большинство историй о происхождении человека несовместимы с известными окаменелостями

Большинство историй о происхождении человека несовместимы с известными окаменелостями

За 150 лет, прошедших с тех пор, как Чарльз Дарвин предположил, что люди впервые появились в Африке, количество видов в генеалогическом древе человека резко возросло, но вместе с тем и споров относительно ранней эволюции человека прибавилось много.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх