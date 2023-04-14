Большинство историй о происхождении человека несовместимы с известными окаменелостями

За 150 лет, прошедших с тех пор, как Чарльз Дарвин предположил, что люди впервые появились в Африке, количество видов в генеалогическом древе человека резко возросло, но вместе с тем и споров относительно ранней эволюции человека прибавилось много.
За 150 лет, прошедших с тех пор, как Чарльз Дарвин предположил, что люди впервые появились в Африке, количество видов в генеалогическом древе человека резко возросло, но вместе с тем и споров относительно ранней эволюции человека прибавилось много.
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