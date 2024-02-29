Гороскоп на 1 марта 2024 года от Анжелы Перл: вспомните о давних хобби Даниил АрхаровСогласно прогнозам известной астрологини Анжелы Перл, 1 марта 2024 года обещает быть благоприятным днем для многих представителей знаков зодиака.