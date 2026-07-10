ФедералПресс
ФедералПресс
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ФедералПресс

33 подписчика

В Госдуме оценили действия ФСБ по предотвращению атак на военные объекты

В Госдуме оценили действия ФСБ по предотвращению атак на военные объекты

МОСКВА, 10 июля, ФедералПресс. Депутат Госдумы Олег Матвейчев прокомментировал сообщение Федеральной службы безопасности о предотвращении нескольких преступлений, которые, по данным ведомства, готовились украинскими спецслужбами.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии