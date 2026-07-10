В Госдуме оценили действия ФСБ по предотвращению атак на военные объекты

МОСКВА, 10 июля, ФедералПресс. Депутат Госдумы Олег Матвейчев прокомментировал сообщение Федеральной службы безопасности о предотвращении нескольких преступлений, которые, по данным ведомства, готовились украинскими спецслужбами.
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