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RT: эксперты выяснили, в каких сферах россияне наиболее и наименее счастливы

RT: эксперты выяснили, в каких сферах россияне наиболее и наименее счастливы

Эксперты выяснили, в каких профессиональных сферах россияне наиболее счастливы. Первое место заняли представители IT и телекома – счастливыми себя назвали 35,2% работников этих сфер, принявших участие в соответствующем опросе.

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