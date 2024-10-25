RT: эксперты выяснили, в каких сферах россияне наиболее и наименее счастливы

Эксперты выяснили, в каких профессиональных сферах россияне наиболее счастливы. Первое место заняли представители IT и телекома – счастливыми себя назвали 35,2% работников этих сфер, принявших участие в соответствующем опросе.
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