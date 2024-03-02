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  • Stilianos Kanakidis
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Лавров: РФ в случае изъятия ее активов на Западе будет реагировать индивидуально

Лавров: РФ в случае изъятия ее активов на Западе будет реагировать индивидуально

Москва будет реагировать индивидуально, если на Западе изымут ее замороженные активы. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил руководитель министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.

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