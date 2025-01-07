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Спички - не игрушка

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Цирк уродов: нацисты клепают подставные сюжеты об Одессе

Цирк уродов: нацисты клепают подставные сюжеты об Одессе

Политнавигатор Это ж надо так палиться! Так подставляться, изображая одесситов… Не раз писал, как нацистская пропаганда лепит из Одессы Бандерштат №2, а то и №1 — вместо Львова, окучивая ТВ и соцсети убого срежиссированными опросами на улицах.

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