НАТО — значит НАТО

На фоне проблем с Ираном Дональд Трамп вынужден демонстрировать североатлантическое единство на саммите НАТО, но отнюдь не заинтересован идти на эскалацию с Москвой из-за европейцевTASS На фоне проблем с Ираном Дональд Трамп вынужден демонстрировать североатлантическое единство на саммите НАТО, но отнюдь не заинтересован идти на эскалацию с Москвой из-за европейцевчитайте на monocle.