НАТО — значит НАТО

На фоне проблем с Ираном Дональд Трамп вынужден демонстрировать североатлантическое единство на саммите НАТО, но отнюдь не заинтересован идти на эскалацию с Москвой из-за европейцевTASS На фоне проблем с Ираном Дональд Трамп вынужден демонстрировать североатлантическое единство на саммите НАТО, но отнюдь не заинтересован идти на эскалацию с Москвой из-за европейцевчитайте на monocle.
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