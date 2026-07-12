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НАТО — значит НАТО

НАТО — значит НАТО

На фоне проблем с Ираном Дональд Трамп вынужден демонстрировать североатлантическое единство на саммите НАТО, но отнюдь не заинтересован идти на эскалацию с Москвой из-за европейцевTASS На фоне проблем с Ираном Дональд Трамп вынужден демонстрировать североатлантическое единство на саммите НАТО, но отнюдь не заинтересован идти на эскалацию с Москвой из-за европейцевчитайте на monocle.

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