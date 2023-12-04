Совершенствование медицинского освидетельствования: в МО РФ предложили изменить требования к здоровью призывников

В Минобороны России подготовили документ, предлагающий изменить требования к здоровью призывников. Как говорится в подготовленном ведомством нормативном акте, предлагается усовершенствовать медосвидетельствование граждан, имеющих заболевания, не оказывающие существенного влияния на способность заниматься военной службой, в том числе с учётом опыта специальной военной операции.
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