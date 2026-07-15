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FiNE NEWS

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Российские инвесторы получат доступ к иностранным стейблкоинам через национальную криптоинфраструктуру

С начала сентября российские квалифицированные инвесторы смогут приобретать иностранные стейблкоины, такие как USDT и USDC, используя отечественную инфраструктуру для организованного обращения криптовалют.

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