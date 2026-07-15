Российские инвесторы получат доступ к иностранным стейблкоинам через национальную криптоинфраструктуру

С начала сентября российские квалифицированные инвесторы смогут приобретать иностранные стейблкоины, такие как USDT и USDC, используя отечественную инфраструктуру для организованного обращения криптовалют.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии