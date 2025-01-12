Иллюзорные галактики и созвездия из бензина и масла на асфальте

Мы соседи по планете

Финский фотограф Юха Танхуа (Juha Tanhua) снял необычную серию «космических фотографий». Астрофотографические изображения звезд, галактик и туманностей, на самом деле представляют собой лужи бензина и масла на асфальте автостоянок.