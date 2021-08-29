Названа пятерка самых популярных в России подержанных седанов D-класса

Российские автолюбители всегда отдавали предпочтение просторным и солидным седанам D-класса. Сегодня стоимость новых авто достаточно высока, однако на вторичном рынке существует широкий выбор машин данного сегмента, по вполне доступным расценкам.
Российские автолюбители всегда отдавали предпочтение просторным и солидным седанам D-класса. Сегодня стоимость новых авто достаточно высока, однако на вторичном рынке существует широкий выбор машин данного сегмента, по вполне доступным расценкам.
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