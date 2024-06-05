В Колумбии нашли самый крупный наскальный рисунок, которому около 2 000 лет

Длина изображения змеи составляет 42 метра.Международная группа ученых из Великобритании и Колумбии обнаружила наскальные рисунки на границе двух стран, среди которых оказалось самое большое изображение змеи, когда-либо найденное археологами.
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