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В Колумбии нашли самый крупный наскальный рисунок, которому около 2 000 лет

В Колумбии нашли самый крупный наскальный рисунок, которому около 2 000 лет

Длина изображения змеи составляет 42 метра.Международная группа ученых из Великобритании и Колумбии обнаружила наскальные рисунки на границе двух стран, среди которых оказалось самое большое изображение змеи, когда-либо найденное археологами.

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