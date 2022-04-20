В ХМАО - Югре полицией предъявлено обвинение рецидивисту за совершение серии краж из гаражей

В ХМАО - Югре полицией предъявлено обвинение рецидивисту за совершение серии краж из гаражей

Следственным ОМВД России по г. Лангепасу завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего жителя посёлка Белый Яр Сургутского района.

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