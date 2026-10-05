Как менялась мода на кирпичные дома

На видео показали, как менялся внешний вид кирпичных коттеджей в России в разные годы. От массивных домов с привычной кирпичной отделкой до более современных вариантов — хорошо видно, как со временем менялись представления о загородном доме.
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