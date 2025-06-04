Путин рассказал Папе Римскому про украинский терроризм

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с Папой Римским Львом XIV заявил, что недавний удар украинской стороны по мирным жителям квалифицируется как терроризм по международному праву.
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