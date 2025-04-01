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В Германии подняли вопрос о судьбе «Северного потока — 2» после конфликта на Украине

В Германии подняли вопрос о судьбе «Северного потока — 2» после конфликта на Украине

Член бундестага от партии BSW («Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость») Андрей Хунко обратился к правительству ФРГ с вопросом о возможном возобновлении работы газопровода «Северный поток — 2» после завершения конфликта на Украине.

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