В Германии подняли вопрос о судьбе «Северного потока — 2» после конфликта на Украине

Член бундестага от партии BSW («Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость») Андрей Хунко обратился к правительству ФРГ с вопросом о возможном возобновлении работы газопровода «Северный поток — 2» после завершения конфликта на Украине.
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