Генпрокурор Беларуси: уехавшие готовы вернуться и понести наказание

Генеральный прокурор Беларуси Дмитрий Гора сообщил, что комиссия в Минске продолжает принимать обращения от уехавших за рубеж граждан, многие из которых заявляют о желании вернуться и готовы понести наказание, включая тех, кто находится в розыске.
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