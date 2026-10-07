Генпрокурор Беларуси: уехавшие готовы вернуться и понести наказание

Генеральный прокурор Беларуси Дмитрий Гора сообщил, что комиссия в Минске продолжает принимать обращения от уехавших за рубеж граждан, многие из которых заявляют о желании вернуться и готовы понести наказание, включая тех, кто находится в розыске.