В зону СВО отправили УАЗ с антидроновой защитой

«Калашников»: «НИИ стали» отправило в зону СВО УАЗ с антидроновой защитой Предприятие «НИИ стали» (входит в концерн «Калашников») совместно с компанией «Металл Инвест» отправило в зону проведения специальной военной операции (СВО) внедорожник УАЗ с противоосколочной защитой и антидроновым решетчатым экраном.
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