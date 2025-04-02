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Алиев поговорит один на один с президентом ФРГ после его публикации про Карабах

Президент Азербайджана Ильхам Алиев начал встречу один на один с президентом ФРГ Франком-Вальтер Штайнмайером после его публикации в соцсетях о ныне упраздненной непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР).

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