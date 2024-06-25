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Африка расскажет о древних болезнях: Учёные исследуют содержимое найденных гробниц в Египте

Африка расскажет о древних болезнях: Учёные исследуют содержимое найденных гробниц в Египте

Недавнее открытие 33 древних гробниц в египетском городе Асуан может раскрыть "новую информацию о болезнях", распространённых в то время, сообщило 24 июня Министерство туризма и древностей Египта.

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