Рост связан с индексацией выплат.Средний размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров в 2027 году увеличится на 2 466 рублей и достигнет 30 241 рубля, сообщил глава Социального фонда России Сергей Чирков, передаёт РИА Новости.
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