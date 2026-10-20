Рост связан с индексацией выплат.Средний размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров в 2027 году увеличится на 2 466 рублей и достигнет 30 241 рубля, сообщил глава Социального фонда России Сергей Чирков, передаёт РИА Новости.