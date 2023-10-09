Минздрав Удмуртии: врачи продолжают бороться за жизнь отравившейся хлором пенсионерки

Ижевск. Удмуртия. Врачи Удмуртии продолжают бороться за жизнь отравившейся хлором женщины. Как сообщила пресс-служба Минздрава республики, врачи токсикологи и реаниматологи ижевской ГКБ №6 борются за жизнь 75-летней пациентки, пострадавшей от отравления хлором в частном пансионате «Лесной хутор».