Минздрав Удмуртии: врачи продолжают бороться за жизнь отравившейся хлором пенсионерки

Ижевск. Удмуртия. Врачи Удмуртии продолжают бороться за жизнь отравившейся хлором женщины. Как сообщила пресс-служба Минздрава республики, врачи токсикологи и реаниматологи ижевской ГКБ №6 борются за жизнь 75-летней пациентки, пострадавшей от отравления хлором в частном пансионате «Лесной хутор».
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