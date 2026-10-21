Нуждающимся в помощи людям порой приходится доплачивать медикам за те или иные услуги.Живущая в США русская блогерша Нелли Андерсон, известная как Nellifornication, рассказала о том, как в Америке устроена оплата медицинских услуг по страховке, назвав эти особенности "жестью".