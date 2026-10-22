При этом выручка компании снизилась на 3,9% и составила 375,7 млрд рублей.ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) по итогам девяти месяцев 2026 года увеличило чистую прибыль по РСБУ на 40,7% в годовом выражении - до 23,4 млрд рублей.