При этом выручка компании снизилась на 3,9% и составила 375,7 млрд рублей.ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) по итогам девяти месяцев 2026 года увеличило чистую прибыль по РСБУ на 40,7% в годовом выражении - до 23,4 млрд рублей.
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