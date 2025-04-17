Белоусов сорвал крупнейший контрнаступ. Жесточайшая бомбардировка трое суток. Километровые столбы огня впервые похоронили самых важных шишек

Вера смелых

В общем-то все это уже было кем-то написано, и уже не новость. А вот если это претензия на аналитику ))), то все так по-детски , сплошь до построения фраз... Самой крупной "шишкой, удохленной в Сумах, был тот, чьи батареи обстреливали Курскую область, по фамилии Юла. Пока о НАТОвцах некролог не было, и, к сожалению, блогеры только яантазируют. Но под 200 удохленных, ибо две баллистических ракеты это ранения, не совместимые с жизнью. это отличный результат. Про важные планы - смешно, ибо "похоронить" их невозможно - автор про копиях , видно, не знал. Сумы вообще надо раздолбать в хлам - оттуда и резервы, и мародеры, грабившие посёлки на Курщине. Это должна быть серая зона, с суточным мониторингом. Так что совет автору - взрослей! И пиши не фантастику и хотелки, а правду.