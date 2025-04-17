Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Белоусов сорвал крупнейший контрнаступ. Жесточайшая бомбардировка трое суток. Километровые столбы огня впервые похоронили самых важных шишек

Белоусов сорвал крупнейший контрнаступ. Жесточайшая бомбардировка трое суток. Километровые столбы огня впервые похоронили самых важных шишек

Продолжается калибровка ракетами и дронами по военным объектам ВСУ. Цели выбраны – накрыты ключевые аэродромы и центр командования, куда привезли планы планируемого наступления.

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Комментарии
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Вера смелых
В общем-то все это уже было кем-то написано, и уже не новость. А вот если это претензия на аналитику ))), то все так по-детски , сплошь до построения фраз...        Самой крупной &quot;шишкой,  удохленной в Сумах, был тот, чьи батареи обстреливали Курскую область, по фамилии Юла. Пока о НАТОвцах некролог не было, и, к сожалению, блогеры только яантазируют. Но под 200 удохленных, ибо две баллистических ракеты это ранения, не совместимые с жизнью. это отличный результат. Про важные планы - смешно, ибо &quot;похоронить&quot; их невозможно - автор про копиях , видно, не знал.  Сумы вообще надо раздолбать в хлам - оттуда и резервы, и мародеры, грабившие посёлки на Курщине. Это должна быть серая зона, с суточным мониторингом. Так что совет автору - взрослей! И пиши не фантастику и хотелки, а правду.
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16 час.
игорь петренко
Как же я люблю такие новости!!!
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15 час.
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