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ЭНЕРГИЯ ДНЯ 5 марта 2022 года

ЭНЕРГИЯ ДНЯ 5 марта 2022 года

Энергия дня пятого марта две тысячи двадцать второго года. Числовой код 832 =Бессмысленны все попытки «воспитать» в человеке то, чем ты сам не владеешь =  Берегите тех, о ком, вставая, думаете по утрам, и о ком думаете перед сном, даже ночью=  Благоразумен тот, кто не печалится о том, что НЕ имеет, и рад тому, что есть =Бог видит ВСЁ, знает ВСЁ и находится ВО ВСЕХ местах и построениях одновременно =  Большинство Человечества превращает своё Предназначение в космический сор =  Брак - это помощь друг другу во временном и Вечном, в материальном и Духовном =  В тишине легче слышать себя.

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