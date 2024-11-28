В Германии заработал самый длинный в мире трамвай

Самый длинный в мире трамвай вышел на линию, соединяющую три города на юго-западе Германии. Гигантский трамвай, проходящий по линии региона-метрополиса Рейн-Неккар, в который входят Мангейм, Людвигсхафен и Гейдельберг, имеет длину 58,61 метра от края до края.
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