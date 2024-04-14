Павел Дуров выложил фото в ледяной ванне и поделился очередной "мудрой" цитатой

Павел Дуров стал чаще обновлять соцсети. Всего две недели назад миллиардер продемонстрировал подписчикам в видео, как принимает ледяную ванну, и вот уже он выложил в инстаграме* новое фото — по всей видимости, сделанное в тот же день.