Павел Дуров выложил фото в ледяной ванне и поделился очередной "мудрой" цитатой

Павел Дуров стал чаще обновлять соцсети. Всего две недели назад миллиардер продемонстрировал подписчикам в видео, как принимает ледяную ванну, и вот уже он выложил в инстаграме* новое фото — по всей видимости, сделанное в тот же день.
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