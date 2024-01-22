Пискарев: законопроект о конфискации за фейки о ВС РФ рассмотрим срочно

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Uri Strukow

Возможно Вы правы, я выше написал- почему. Если пройдет закон о конфискации имущества, то оппозиция опять потребует использовать эту норму для коррупционеров и казнокрадов. А это недопустимо! Тем более, что за эти годы ЕР протащили тьма статей, по которым казнокрадов, если и судят, то дают от штрафов до условных. Все это придется отменять. А кое-кто не захочет.