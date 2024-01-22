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Пискарев: законопроект о конфискации за фейки о ВС РФ рассмотрим срочно

Пискарев: законопроект о конфискации за фейки о ВС РФ рассмотрим срочно

Руководитель комитета по безопасности и противодействию коррупции нижней палаты парламента Василий Пискарев в понедельник заявил, что поступивший законопроект, который позволит конфисковывать имущество и ценности, из-за распространения ложной информации о Вооруженных силах РФ, будет рассмотрен в приоритетном порядке.

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Комментарии
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НС
Николай Степанов
Давно пора , но что то сомнения берут , что примут такой закон .
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21 час.
US
Uri Strukow
Возможно Вы правы, я выше написал- почему. Если пройдет закон о конфискации имущества, то оппозиция опять потребует использовать эту норму для коррупционеров и казнокрадов. А это недопустимо! Тем более, что за эти годы ЕР протащили тьма статей, по которым казнокрадов, если и судят, то дают от штрафов до условных. Все это придется отменять. А кое-кто не захочет.
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20 час.
леонид рыбаков
СЛОВОСОЧЕТАНИЕ НАКАЗАНИЕ ЗА  ПРЕСТУПЛЕНИЕ С  КОНФИСКАЦИЕЙ ВЛАСТЬ НЕ ПРИМЕТ СГЛАДИТ .....ЭТО ЖЕ ИМ И АУКНЕТСЯ ....себе дороже
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14 час.

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