Руководитель комитета по безопасности и противодействию коррупции нижней палаты парламента Василий Пискарев в понедельник заявил, что поступивший законопроект, который позволит конфисковывать имущество и ценности, из-за распространения ложной информации о Вооруженных силах РФ, будет рассмотрен в приоритетном порядке.
Пискарев: законопроект о конфискации за фейки о ВС РФ рассмотрим срочно
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
НС
Николай Степанов
Давно пора , но что то сомнения берут , что примут такой закон .
Ответить
21 час.
US
Uri Strukow
Возможно Вы правы, я выше написал- почему. Если пройдет закон о конфискации имущества, то оппозиция опять потребует использовать эту норму для коррупционеров и казнокрадов. А это недопустимо! Тем более, что за эти годы ЕР протащили тьма статей, по которым казнокрадов, если и судят, то дают от штрафов до условных. Все это придется отменять. А кое-кто не захочет.
Ответить
20 час.
леонид рыбаков
СЛОВОСОЧЕТАНИЕ НАКАЗАНИЕ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЕ С КОНФИСКАЦИЕЙ ВЛАСТЬ НЕ ПРИМЕТ СГЛАДИТ .....ЭТО ЖЕ ИМ И АУКНЕТСЯ ....себе дороже
Ответить
14 час.
Свежие комментарии