"Привяжите эту крысу": Зеленского жестко раскритиковали в Сети за обращение к Западу

Пользователи социальной сети X подвергли критике заявление украинского президента Владимира Зеленского о важности держать Киев в центре внимания мировой общественности на фоне конфликта на Ближнем Востоке.
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