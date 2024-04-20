Подушки из чешуек

Из фетра или войлока такая подушка получится уютно-домашней, как облачко. А из кожи, да ещё и с острыми уголками — будет напоминать чешую дракона! Как сделать такую чешуйчатую фактуру: Кружочки нашиваются послойно.
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