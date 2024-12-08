Эксперт Кукарин: дырка на кузове авто из-за скола появится только через 10 лет

Коррозия кузова автомобиля остается одной из наиболее актуальных проблем для автовладельцев. Даже небольшие сколы на лакокрасочном покрытии, возникающие из-за попадания камней или мелких предметов, со временем могут привести к серьезным повреждениям металла.