Эксперт Кукарин: дырка на кузове авто из-за скола появится только через 10 лет

Коррозия кузова автомобиля остается одной из наиболее актуальных проблем для автовладельцев. Даже небольшие сколы на лакокрасочном покрытии, возникающие из-за попадания камней или мелких предметов, со временем могут привести к серьезным повреждениям металла.
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