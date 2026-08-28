«Комплексный кризис»:Турции придется заставить Украину прекратить огонь в Черном море

Если боевые действия в Черном море продлятся еще три месяца, чистые экономические потери Турции могут достичь $20 миллиардов.
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