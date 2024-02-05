Революция на газовом рынке: Европейская страна выходит в лидеры экспорта за счет России Ирэн ОрлонскаяСтабильные поставки российского газа и снижение потребления в Австрии стали ключевыми факторами, которые позволили стране стать нетто-экспортером газа впервые за последние 20 лет.
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