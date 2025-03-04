Врач Серебрякова объяснила, как правильно восстановить иммунитет после зимы

Нужны фрукты и спорт Для восстановления иммунитета после зимы необходимо, в частности, наладить сбалансированное питание, включая много свежих фруктов и овощей, сообщила РИАМО врач-терапевт участковый АО «Медицина», к.
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