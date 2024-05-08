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Глава корпорации PMI Финкельштейн: выступление Канье Уэста в РФ обсуждается

Глава корпорации PMI Финкельштейн: выступление Канье Уэста в РФ обсуждается

Возможность выступления американского рэпера Канье Уэста в России действительно обсуждается. Однако сообщения о концентре в "Лужниках" 8 июня являются неправдой, так как никакого контракта на данный момент не подписано, заявил НСН Евгений Финкельштейн, глава корпорации PMI, организующей концерты мировых звезд в России.

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