Глава корпорации PMI Финкельштейн: выступление Канье Уэста в РФ обсуждается

Возможность выступления американского рэпера Канье Уэста в России действительно обсуждается. Однако сообщения о концентре в "Лужниках" 8 июня являются неправдой, так как никакого контракта на данный момент не подписано, заявил НСН Евгений Финкельштейн, глава корпорации PMI, организующей концерты мировых звезд в России.