Страшная авария с автобусом «Ростов – Геленджик» в Краснодарском крае. Погибли двое

Страшная авария с автобусом «Ростов – Геленджик» в Краснодарском крае. Погибли двоеСегодня рано утром, около 6:10, в Архипо-Осиповке на трассе М4 Дон произошла трагедия.
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